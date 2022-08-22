Суспільство почало хитатися, – Данілов поділився даними закритої соціології з росії
У росії підтримка збройної агресії проти нашої країни перестала бути одноголосною. Суспільство починає сумніватися у правильності обраного шляху.
окупанти, яких ніхто не кликав в Україну, все частіше повертаються додому у "чорних пакетах". Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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путін втрачає підтримку
Данілов розповів про результати закритої соціології, яку нещодавно провели у росії. Згідно з отриманими даними, громадяни країни починають сумніватися у правильності дій кремлівського вождя та раціональності "спецоперації" Україні.
російське суспільство вже починає хитатися. Одноголосної підтримки їхнього диктатора путіна вже немає,
– сказав він.
Ба більше, зауважив секретар РНБО, росіяни вже думають про відповідальність за злочини, скоєні проти українського народу. Усі причетні до кровопролитної війни понесуть гідне покарання. Це – неминуче.
Жінки зрозуміли, що чоловіки з війни не повертаються
Стало відомо, що жінки дуже лякаються за своїх чоловіків, дітей та онуків. "Їх все більше й більше туди (до росії – 24 канал) відправляється у чорних поліетиленових пакетах", – підкреслив Данілов. Тож жінки мусять приймати саме такий "вантаж" від нашої країни.
Ще раз наголошую: це не наша провина. Ми їх сюди не кликали, ніхто їх тут не чекав. І чим швидше вони усі до одного звідси заберуться, тим буде краще для них,
– резюмував секретар РНБО.
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