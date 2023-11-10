Причини смішні: на окупованих територіях почастішали сутички між росіянами

На тимчасово окупованій території Луганської області постійно виникають сутички між російськими бойовиками. Зокрема, минулого тижня загарбники влаштували сварку у стані алкогольного сп'яніння.

Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, такі сутички між окупантами відбуваються з 2014 року.

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Сутички виникають постійно

Артем Лисогор зазначив, що ще з 2014 року на окупованій частині Луганщини перебували різні бандитські формування, які підтримувала Росія. Вони не могли поділити між собою сфери впливу.

Такі сутички між окупантами тривають і досі. На тимчасово окупованій частині Луганської області розміщені різні підрозділи, які сваряться між собою. Зокрема, минулого тижня два ворожі підрозділи під дією алкогольного сп'яніння влаштували сутичку за те, хто у якій будівлі буде жити.

Минулого тижня була дуже сильна сутичка під станом алкогольного сп'яніння під час розміщення двох підрозділів щодо того, хто буде жити у тій чи іншій будівлі. Навіть наші громадяни повідомили, що була дуже напружена ситуація,

– розповів посадовець.

З постійними сутичками між загарбниками намагається боротися ФСБ.

Сутички між окупантами: головне