Суцільна темінь і повно снігу: рятувальники застерегли від походу у гори

2 грудня 2021 , 17:10
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Джерело:

ДСНС

У Карпатах вирує негода: через потужні снігопади у горах – погана видимість. Рятувальники попереджають туристів, що походи зараз дуже небезпечні.

У ДСНС опублікували відео, на якому – хуртовина у горах. Снігопад у темний час доби – дуже потужний.

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У Карпатах – потужні снігопади

Видимість – надзвичайно погана, сніг через сильні пориви вітру просто б'є в обличчя.

Гори не завжди виглядають так, як їх зображують у буклетах туроператорів. Таку картину часто бачать рятувальники, коли йдуть шукати горе-мандрівників у зимовий період,
– написали у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники попередили, що любителям походів в гори варто зважати на прогнози погоди. Зараз вкрай важливо відмовитись від мандрівок на високогір'я.

Дивіться відео хуртовини  Карпат / Відео ДСНС:

У Карпатах – хуртовини  з кінця листопада

Зазначимо, що снігом Карпати замітає з листопада. На вершинах стовчики термометрів опускались вже нижче позначки -10. Вкрило білим і гірськолижні курорти. На горі Піп Іван Чорногірський видимість становила до 40 метрів.

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Де чекати значного погіршення погоди 3 грудня:

  • Вночі і зранку 3 грудня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікують сильний сніг.
  • Рятувальники попередили про І рівень небезпечності – жовтий.
  • Небезпека чекає і водіїв, на дорогах – налипання снігу та ожеледиця.
  • У Карпатах через негоду можуть тимчасово припинити рух транспорту.
Автор: Ірина Пундор