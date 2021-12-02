Суцільна темінь і повно снігу: рятувальники застерегли від походу у гори
Джерело:ДСНС
У Карпатах вирує негода: через потужні снігопади у горах – погана видимість. Рятувальники попереджають туристів, що походи зараз дуже небезпечні.
У ДСНС опублікували відео, на якому – хуртовина у горах. Снігопад у темний час доби – дуже потужний.
Раніше У Карпатах хуртовина, мороз й обмежена видимість: фото засніжених гір
У Карпатах – потужні снігопади
Видимість – надзвичайно погана, сніг через сильні пориви вітру просто б'є в обличчя.
Гори не завжди виглядають так, як їх зображують у буклетах туроператорів. Таку картину часто бачать рятувальники, коли йдуть шукати горе-мандрівників у зимовий період,
– написали у пресслужбі ДСНС.
Рятувальники попередили, що любителям походів в гори варто зважати на прогнози погоди. Зараз вкрай важливо відмовитись від мандрівок на високогір'я.
Дивіться відео хуртовини Карпат / Відео ДСНС:
У Карпатах – хуртовини з кінця листопада
Зазначимо, що снігом Карпати замітає з листопада. На вершинах стовчики термометрів опускались вже нижче позначки -10. Вкрило білим і гірськолижні курорти. На горі Піп Іван Чорногірський видимість становила до 40 метрів.
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Де чекати значного погіршення погоди 3 грудня:
- Вночі і зранку 3 грудня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікують сильний сніг.
- Рятувальники попередили про І рівень небезпечності – жовтий.
- Небезпека чекає і водіїв, на дорогах – налипання снігу та ожеледиця.
- У Карпатах через негоду можуть тимчасово припинити рух транспорту.