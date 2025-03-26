Єрмак відповів, які наразі відносини України та США після перепалки у Білому домі
- Андрій Єрмак заявив, що відносини між Україною та США після сварки в Білому домі повернулися в нормальне русло.
- Єрмак наголосив, що переговори в Саудівській Аравії показали готовність України працювати з США, в той час як підхід Росії до переговорів залишається неприйнятним.
- Україна продемонструвала серйозні наміри щодо перемир'я, що було зрозуміло американській стороні.
Між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським наприкінці лютого сталась сварка прямо у Білому домі. Керівник ОП розповів, як змінились відносини держав після цього.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки після перепалки у Білому домі "повернулися в нормальне русло". Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Ми на правильному шляху
Єрмак вважає, що два раунди переговорів про можливе припинення вогню, які відбулися в Саудівській Аравії, показали чиновникам США, що Україна готова працювати з президентом Дональдом Трампом.
За його словами, такі заяви суперечать російському підходу до переговорів. Він пояснив, що підхід ворога передбачає висунення умов для укладення мирної угоди.
Я думаю, що ми відмінно спілкуємося з американцями. Я думаю, що ми знову на вірному шляху,
– додав Єрмак.
Він пояснив, що під час переговорів Україна показала, що налаштована дуже серйозно на перемир'я, і США це зрозуміли.
На його думку, вимога Росії про послаблення санкцій заради перемир'я у Чорному морі свідчить про підхід Кремля до мирних переговорів загалом. За його словами, це показує, що Росія не прийняла припинення вогню, що є нонсенсом.