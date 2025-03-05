Досі шокований: чому Путін мовчить після скандалу Зеленського й Трампа

Після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті від Владіміра Путіна не було ніякої реакції. Російський диктатор був шокований подіями та не розуміє, що йому робити.

Таку думку 24 Каналу висловила журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що російський диктор вже не зможе "перевершити" президента України. Він панічно боїться зустрічі з Трампом.

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Путін шокований сваркою в Овальному кабінеті

За словами журналістки, Путін, м'яко кажучи, був шокований подіями в Овальному кабінеті. Попри те, що російський диктатор є справжнім негідником, він не дурний та розуміє, що йому також доведеться мати справу з президентом США.

Яка б в Путіна не була поведінка, він все одно буде виглядати "блідішим", ніж Зеленський. От що він може зробити після того, що побачив весь світ? Як він буде поводитись далі?,

– сказала Романова.

Вона зазначила, що Путін може "обсипати" Трампа компліментами, але це буде дуже низько. Водночас якщо диктатор захоче настояти на своєму – невідомо, як на це відреагує президент США.

"Невідомо, який "цирк" може влаштувати Трамп. Путін розуміє, що він не буде сильнішим, ніж Зеленський. Цей рівень вже вийшов за межі, він космічний. Ще одне питання – а що Путін скаже Трампу, якщо той у відповідь на будь-яку репліку може "перевернути стіл?", – наголосила журналістка.

Вона додала, що після подій в Білому домі російський диктатор ще буде довго наважуватись на зустріч з президентом США.

Цікаво, що водночас видання CNN повідомило, що після сварки Зеленського та Трампа Путін навпаки хоче швидко зустрітись з президентом США. У Кремлі радіють, що сварка посунула складні для росіян переговори про закінчення війни на другий план.