Журналіст Time розповів про цікаву реакцію полковника ЗСУ на сварку Зеленського і Трампа

У Білому домі сталася публічна сварка Зеленського і Дональда Трампа. Значна частина українців підтримала президента, хоча й не приховувала страху через те, що ця дипломатична поразка може вплинути на підтримку нашої країни з боку США.

Гаряча дискусія між Трампом, Зеленським і Венсом виникла раптово. Український лідер намагався пояснити партнерам, що нашій державі потрібні справжні гарантії безпеки, а не звичайний режим припинення вогню. Натомість американці у відповідь почали звинувачувати українця у невдячності і врешті-решт вигнали його з Білого дому, передає 24 Канал із посиланням на Time.

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"Він дав відсіч, але тепер нам капець"

Відомий журналіст, кореспондент журналу Time Саймон Шустер у колонці розповів про реакцію свого товариша, полковника Збройних сил України на скандал у Білому домі. За словами медійника, вони саме разом вечеряли, коли надійшло повідомлення про те, що Трамп і Зеленський посварилися. Вони разом переглянули відео суперечки.

Минуло кілька довгих секунд, перш ніж мій супутник виніс свій вердикт. "Молодець", – сказав він про Володимира Зеленського. "Добре зробив",

– розповідає Шустер.

Журналіст зауважив, що рідко чув, аби цей офіцер хвалив свого президента. Але цього разу він був справді вражений.

"Він дав відсіч, – сказав полковник про Зеленського, – Це варте поваги". Потім він знову замислився, подивився на екран і додав: "Але тепер нам капець",

– переповідає журналіст.

Шустер зауважив, що реакції у Києві на сварку Зеленського і Трампа коливалися між двома почуттями: гордістю за свого лідера, який дав відсіч наймогутнішій людині світу, і страхом перед наслідками для України, її армії та шансів на виживання у війні з Росією. Кореспондент зауважив, що серед радників і союзників Зеленського майже ніхто не здивувався його словам на адресу Дональда Трампа, як і тону, який він обрав. "У багатьох аспектах це був класичний Зеленський – гордий, упертий, сміливий до самозабуття, нездатний мовчки проковтнути образу", – пояснив журналіст.

"А що він мав робити? Якщо по тобі витирають ноги, ти просто повинен це терпіти?", – так відреагував на скандал один із радників Зеленського, каже Шустер.

До слова, низка світових лідерів після скандалу з Трампом підтримали українського президента.