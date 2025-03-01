Трамп заявив, що наполягає на припиненні вогню в Україні негайно

Після невдалої зустрічі із Зеленським Трамп виступив із новими заявами перед журналістами. Американський президент звинуватив українського у тому, що він "бажає продовжувати воювати".

Дональд Трамп виступив перед ЗМІ. Американський лідер заявив, що для відновлення переговорів Зеленський має сказати, що хоче миру. Втім, наразі, за словами політика, президент України "хоче боротися, а треба миритися", передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що заявив Трамп

Американець наголосив, що США хочуть миру, а не 10-річної війни. Він також додав, що припинення вогню може відбутися негайно. На запитання, чи розглядає він можливість припинення військової допомоги Україні, він відповів, що не має значення, що він розглядає.

Нагадаємо, що питання припинення вогню стало одним із каменів спотикання під час скандальних переговорів у Білому домі. Президент Зеленський відкинув звичайний режим припинення вогню без жодних гарантій. Глава держави пояснив, що Путін неодноразово порушував домовленості про припинення вогню, починаючи з 2016 року.

Натомість Трамп впевнений, що очільник Кремля не порушить угоду, якщо її вдасться досягти, бо, мовляв, він шанує американського президента.