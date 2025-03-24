Зеленський пояснив, чому не стримав емоцій під час зустрічі в Овальному кабінеті

28 лютого зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті завершилася скандалом. Президент України пояснив, чому так сталося.

В інтерв'ю для TIME глава держави зауважив, що українці взялися за зброю на початку повномасштабного вторгнення, аби захистити власну гідність. За словами Зеленського, наш народ – дуже емоційний, "коли йдеться про гідність, свободу та демократію, він повстає і об’єднується", передає 24 Канал.

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Це було неочікувано з боку США

Президент зазначив, що українці сподівалися побачити під час його зустрічі із Трампом доказ того, що США залишаються союзником нашої країни.

Але в той момент було відчуття, що ми не союзники, або що не займаємо позицію союзника. У тій розмові я захищав гідність України,

– пояснив Зеленський.

Українське суспільство переважно схвально сприйняло поведінку президента в Овальному кабінеті. Більшість американців теж продовжують позитивно ставитися до Зеленського. І згідно з опитуванням Ipsos, проведеного в середині березня, 60% респондентів заявили, що США мають підтримати прагнення України вступити до НАТО. Три чверті американців погодилися із Зеленським, що Путіну не можна довіряти.

До слова, президент Зеленський пригадав, як запрошував Венса до України.