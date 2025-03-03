Чи зможе Україна оборонятися без допомоги США: що показує соцопитування

Сварка Зеленського і Трампа у Білому домі об'єднала українців навколо президента. Про це свідчить опитування, проведене дослідницькою компанією Gradus Research 1 березня 2025 року

Після скандальної зустрічі у Вашингтоні велика кількість українців підтримала Володимира Зеленського. Водночас суперечка президентів викликала стривоженість щодо подальшої підтримки України з боку США, передає 24 Канал.

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Скільки українців вважає, що країна вистоїть без допомоги США

Так, соцопитування показало, що 46 відсотків впевнені, що Україна зможе надалі воювати з Росією незалежно від того, чи зупинять допомогу США. Водночас 36 відсотків вважає, що це не так. Отже, значна частина населення готова продовжувати опір агерсору, навіть, якщо американський союзник відвернеться від України.

На тлі сварки Зеленського і Трампа ставлення українців до США погіршилося. Так, Сполучені Штати більше не перебувають у топі переліку дружніх країн. Ба більше, вони посідають шосте місце у списку недружніх держав, без врахування Росії.

Як змінилося ставлення до США після сварки Зеленського і Трампа / Фото Gradius

Також спостерігається зростання рівня підтримки президента Зеленського. Він сягає 49 відсотків. Крім того, більша кількість людей почала думати, що справи в країні рухаються в правильному напрямку.

Скільки українців вважають, що країна йде туди, куди потрібно / Фото Gradius

Більшість українців надалі виступають проти виборів під час війни. Йдеться про 58 відсотків респондентів. Цей показник зріс порівняно до заміру минулого тижня у 52 відсотка.

Значна частина українців досі вірить, що війна в Україні завершиться до кінця 2025 року. Цей показник значно підвищився наприкінці 2024 після перемоги Трампа і тримається на високому рівні.

Зверніть увагу! Дослідження проводили методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за винятком тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Загалом було опитано 1000 людей.

Нагадаємо, що Трамп наказав своїм чиновникам переглянути можливість призупинення поточної військової допомоги Україні. За даними Forbes, наша країна зможе чинити опір без підтримки США щонайменше 6 місяців.