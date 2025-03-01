Джей Ді Венс – "пес" Трампа для атак на Європу та Україну, – Reuters

В Овальному домі 28 лютого Володимир Зеленський і Дональд Трамп публічно посперечалися. Не останню роль у сварці президентів відіграв Джей Ді Венс. Своїми словесними втручаннями він лише підкидав хмизу до багаття.

Зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у п'ятницю почала набувати напруженого характеру, після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс, сидячи на дивані навпроти Трампа в Овальному кабінеті, втрутився з гострим зауваженням, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Джей Ді Венс грає "особливу" роль

Під час розмови Венс звинувачував Зеленського у тому, що він невдячний до США і Трампа і ставиться до його країни з неповагою.

"Ви повинні дякувати президенту Трампу за спробу покласти край цьому конфлікту", – різко казав Венс.

Хоча ця незвичайна зустріч у Білому домі показала напруженість між Зеленським і Трампом, вона також підкреслила роль Венса як своєрідного "атакувального пса" для свого шефа.

Демократи звинуватили Білий дім у тому, що той влаштував Зеленському "засідку" в Овальному кабінеті, але джерело, знайоме з ходом зустрічі, заявило, що сутичка Венса з українським лідером "не була запланованою".

40-річний Венс, потенційний спадкоємець політичного руху Трампа "Зробимо Америку великою знову", виявився відданим соратником президента з моменту їхнього приходу до влади трохи більше місяця тому.

Колишній сенатор від Огайо також зарекомендував себе як гострий захисник верховного головнокомандувача, що виділяє його серед інших соратників Трампа, зокрема Ілона Маска

"Це був момент демонстрації сили Джей Ді Венса. Венс відрізняється від Ілона. Його готовність вступити в конфронтацію із Зеленським перед Трампом – це був дуже важливий момент. Він виступив на підтримку президента, а Трамп обожнює, коли хтось бере на себе роль конфронтатора замість нього", – сказав сказав один з американських чиновників на умовах анонімності.

Високопосадовець Білого дому зазначив, що ситуація загострилася саме в той момент, коли Зеленський відкрито кинув виклик віцепрезиденту. Зеленський зауважив, що Венс говорить занадто голосно. Це не сподобалося Трампу.

"Він не говорить голосно", – відповів Трамп, – "Ви вже багато наговорили. Ваша країна у великій біді".

Венс виявив схильність до конфронтації і під час поїздки в лютому до Мюнхена, де він звинуватив європейських лідерів у браку свободи слова та нездатності контролювати імміграцію.

Він також грав цю роль під час передвиборчої кампанії минулого року, після того як став напарником Трампа.

"Джей Ді Венс дуже добре формулює порядок денний президента і вміє нападати, саме тому Дональд Трамп обрав його", – зазначив республіканський стратег Ленс Тровер.

Роль Венса під час зустрічі президентів отримала похвалу від союзників Трампа.

Я був дуже гордий за Джей Ді Венса, який став на захист нашої країни,

– сказав республіканський сенатор Ліндсі Грем, затятий прихильник України, після зустрічі в Білому домі.

Коли журналістів виводили з Овального кабінету, Венс поплескав Трампа по руці. Він не потиснув руку українському лідеру – принаймні перед камерами.