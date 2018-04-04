Сварки на Великдень: конфлікт між іспанськими королевами зірвав мережу

Іспанська королева-консорт Софія мала публічний конфлікт з невісткою Летицією. Відео, на якому члени королівської сім'ї з'ясовують стосунки на Великдень викликало шквал коментарів у мережі.

Про це повідомляє видання La Opiniоn.

Щаслива королівська родина виявилась не настільки ідеальною, як здається на перший погляд. Напружені стосунки королев Софії та Летиції побачив весь світ.

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Конфлікт зчинився після Великоднього богослужіння. 79-річна королева Софія захотіла сфотографуватись з внучками. Жінка обійняла Леонор та Софію-молодшу за плечі, позуючи перед камерою. Однак королева Летиція була проти такого знімку, тому стала перед фотографом спиною, завадивши зробити світлину. Леонор, якій виповнилось 12 років, різко відкинула руку бабусі та мами.

Суперечка відбувалась перед камерами преси, тому король Філіп VI швидко втрутився та зупинив жінок.

Дивіться відео конфлікту між членами королівської сім'ї Іспанії:

Наразі королівська родина офіційно не коментує інцидент. Єдина, хто не втримався від зауваження, це кузина Філіпа VI.

"Жодна бабуся не заслуговує такого поводження! Вона показала своє справжнє обличчя", – зазначила Марі-Шанталь Грецька, натякаючи на неприпустиму поведінку королеви Летиції.