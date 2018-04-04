19:52
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Сварки на Великдень: конфлікт між іспанськими королевами зірвав мережу

491 Читать новость на русском
Королівська сім'я в Іспанії
Королівська сім'я в Іспанії / Getty images

Іспанська королева-консорт Софія мала публічний конфлікт з невісткою Летицією. Відео, на якому члени королівської сім'ї з'ясовують стосунки на Великдень викликало шквал коментарів у мережі.

Про це повідомляє видання La Opiniоn.

Щаслива королівська родина виявилась не настільки ідеальною, як здається на перший погляд. Напружені стосунки королев Софії та Летиції побачив весь світ.

Читайте також: Королева Іспанії відвідала урочисту подію в яскравому вбранні: чарівні фото

Конфлікт зчинився після Великоднього богослужіння. 79-річна королева Софія захотіла сфотографуватись з внучками. Жінка обійняла Леонор та Софію-молодшу за плечі, позуючи перед камерою. Однак королева Летиція була проти такого знімку, тому стала перед фотографом спиною, завадивши зробити світлину. Леонор, якій виповнилось 12 років, різко відкинула руку бабусі та мами.

Суперечка відбувалась перед камерами преси, тому король Філіп VI швидко втрутився та зупинив жінок.

Дивіться відео конфлікту між членами королівської сім'ї Іспанії:

Наразі королівська родина офіційно не коментує інцидент. Єдина, хто не втримався від зауваження, це кузина Філіпа VI.

"Жодна бабуся не заслуговує такого поводження! Вона показала своє справжнє обличчя", – зазначила Марі-Шанталь Грецька, натякаючи на неприпустиму поведінку королеви Летиції.

Теги: LifeStyle Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
сьогодні, 18:00 Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
Яніна Ткачук 225
Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
сьогодні, 17:00 Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
Володимир Шередега 593
Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
сьогодні, 15:01 Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
3564
Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
сьогодні, 15:00 Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
Дід Панас 1497
Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
сьогодні, 12:01 Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
Ян Валетов 3186
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук