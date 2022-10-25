Росіяни у відчаї намагаються атакувати біля Сватового, – Арестович оцінив ситуацію

ЗСУ активно повертають українські землі, які тимчасово окуповані росіянами, на багатьох ділянках фронту дуже важкі бої. У Сватовому росіяни змогли зібрати угруповання та назвали його "Захід" – у них тепер єдина система управління, тож вони відчайдушно б’ються.

Про це у ефірі із Марком Фейгіним на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОП Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що окупанти навіть намагаються контратакувати ЗСУ трохи північніше Сватового – в районі Кремінної.

Читайте також Дається дуже важко, – Гайдай розповів про успіхи ЗСУ в Луганській області

Але якщо уважно поглянути на карту, каже Арестович, то там з’являються позначки синім вздовж дороги Р-66.

Лінія фронту на Луганщині / фото: скриншот із сайту Deepstatemap

Із актуальною картою бойових дій, зокрема у районі Сватового, можна ознайомитися тут

Арестович додає, що наповнення цього війська – це абсолютно різні люди: є кадрове ядро, мобілізовані, ті, хто повернувся з відновлення.

Російські мобілізовані гинуть у товарній кількості, але потрібно розуміти, що це маса людей. Нехай кривих, косих тощо – якщо ще у них є підтримка артилерії і трошки тих людей, які вміють воювати – це проблема,

– зауважує радник глави ОПУ.

Але, за словами Олексія Арестовича, всі ці радісні намагання втримати Сватове – зіштовхуються із зустрічними діями ЗСУ і поки що, не на користь російських полководців, якщо м’яко сказати, каже він.

Детально про оперативно-тактичну обстановку в районі Сватового: дивіться відео

"Також слід зазначити, що росіяни панічно бояться, що ЗСУ повернуться у Кремінну. Тому в цьому районі також постійні атаки", – резюмує Олексій Арестович.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай поділився новинами з регіону

Як раніше повідомляв Сергій Гайдай, російські загарбники продовжують закидати на Луганщину багато "чмобіків" та військової техніки. Вони роблять все, щоб унеможливити на цьому напрямку швидкий контрнаступ ЗСУ.

Однак українські військові відповідають на дії окупантів. Зокрема чітко влучають у склади та командні пункти російських загарбників на Луганщині.

Він додав, що місцевим жителям наразі не варто повертатися у свої домівки на звільнених територіях Луганщини. Адже окупанти цинічно обстрілюють деокуповані населені пункти.