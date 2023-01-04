Мобілізовані окупантами жителі Луганщини готуються здаватися в полон – Генштаб

Мобілізовані росіянами жителі Луганської області готуються здаватися в полон. Зокрема, зробити це планують після прориву нашими воїнами оборонних рубежів ворога на лінії Сватове –Кремінна.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Детальніше розповідає 24 канал.

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У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове – Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон,

– зазначив Олексій Громов.

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