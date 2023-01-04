Мобілізовані окупантами жителі Луганщини готуються здаватися в полон – Генштаб
Мобілізовані росіянами жителі Луганської області готуються здаватися в полон. Зокрема, зробити це планують після прориву нашими воїнами оборонних рубежів ворога на лінії Сватове –Кремінна.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Детальніше розповідає 24 канал.
До речі Є обнадійливі сигнали, – військовий експерт про ситуацію на лінії Сватове – Кремінна
У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове – Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон,
– зазначив Олексій Громов.
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Траса Сватове – Кремінна під вогневим контролем наших воїнів
- Напередодні, 3 січня, очільник Луганської ОВА повідомив, що траса Сватове – Кремінна вже не перший день перебуває під вогневим контролем наших воїнів. Також Сергій Гайдай наголосив, логістика окупантів тепер значно ускладнена. Зокрема, і через "бавовну" і через вогневий контроль дороги. Тож тепер загарбникам доводиться їхати "в обхід".
- Біля тимчасово окупованого Луганська кілометрові черги російських вантажівок зі снарядами, які підвозять ближче до лінії фронту. Опісля перевантажують на військові КамАЗи і далі безпосередньо на фронт.
- Гайдай зазначив, що росіяни на межі нервового зриву. Вони репресують місцеве населення тимчасово окупованих територій. Бояться, що люди співпрацюють з ЗСУ.