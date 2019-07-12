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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Свавілля дніпровських податківців призвело до акцій протесту

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      Кирило Суворов
      Кирило Суворов

      Історія зі зникненням 27 травня 2019 року директора компанії "Софт Оіл" Кирила Суворова, в якому були замішані представники Дніпровської податкової міліції, обговорюється в українських медіа вже кілька тижнів.

      Завдяки власнику компанії Дмитру Олійнику і адвокатам скандальному зникненню бізнесмена вдалося надати розголосу. Викраденому, якого насильно утримували представники податкових органів на одній із заміських турбаз Дніпра, вдалося втекти з ув'язнення.

      Одинадцять з половиною тисяч тонн оливи застрягли на нафтопереливній станції у Миколаєві. Майже місяць законний власник вантажу – компанія "Софт Оіл" – не може вільно розпоряджатися своїм майном. Оливу, вартістю понад 7 мільйонів доларів, незаконно арештували податківці Дніпровщини. При цьому, протиправність обтяження компанія "Софт Оіл" підтвердила виграною апеляцією. Та дніпровським працівникам фіскалам закон не писаний. У змові з Миколаївськими колегами – вони чи не щодня проводять на базі, чи то обшуки, чи то слідчі дії. Через що й робота усієї навтоперевалочної станції заблокована. Оливу компанії "Софт Оіл" використовують для автомобільних двигунів. Її привозять спеціально з – за кордону. Адвокати кажуть товар конфіскували незаконно. Олива пройшла всю необхідну сертифікацію та перевірку. Товар дорогий, тож податківці вирішили на ньому заробити – арештувати та за безцінь продати. Для цього і викрали директора.


      "При імпорті цієї оливи при ввезенні оливи не було порушено жодних законів. Компанія заплатила всі передбачені законом мита і податки заплатила 8 мільйонів гривень. І ще має заплатити ще більше. Була проведена експертиза, сама податкова міліція провела дослідження цієї оливи. Це сама найбільш авторитетна установа в Україні. Щодо ГСМ. І вона підтвердила що це непідакцизний товар що це олива що вона призначена для виробництва моторних мастил що це дійсно той товар який був задекларований. Тому підстав для арешту немає абсолютно ніяких. Єдина мотивація яку переслідує податкова міліція – на наше глибоке переконання це віджати забрати цю оливу це дуже такий значний куш", – говорить Роман Могила, адвокат.

      "Вже потрібно відпускати танкер, віддавати підприємцям це масло, хай вони дальше працюють, ну ні. Безпосередньо накладає арешт ще раз на це масло. Тобто по тій самій причині. Тобто я вважаю, що це є безпосередньо злочин, тобто вони просто арештовують то масло, що просто я рахую вимагати з підприємців кошти", – говорить Богдан Хмельницький, координатор ГО "Стоп корупції".

      Свавіллям та зловживанням називає дії скандального податківця народний депутат Віктор Кривенко. Він вважає Панькова потрібно не те що відсторонити від посади, а навіть посадити за грати.

      Сьогодні під стінами Дніпропетровської податкової міліції продовжують проходити акції протесту проти свавілля податкової міліції. Бізнесмени, які постраждали від Сергія Пенькова підтягуються, залишають свої контакти, розповідають свої історії. Активісти "Стоп корупції" збирають цю інформацію, обробляють її і передаватимуть до правоохоронних органів столиці. Очевидно, що нас чекає ще багато захоплюючих історій про діяння голови дніпровських податківців Сергія Пенькова і його команди.

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      Теги: Новини України Новини Дніпра
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