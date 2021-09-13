"Свідки бояться говорити": люди вимагають справедливого розслідування загибелі хлопчика з Черкас
Джерело:Укрінформ
У Черкасах під стінами прокуратури відбувся мітинг з вимогою справедливого розслідування загибелі 7-річного хлопчика. Люди переконані, що не всіх винуватців затримали.
Демонстранти з плакатами вимагали прозорого розслідування, перевірки соціальних служб. Вони закликами взяти під варту вітчима та матір.
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Організаторка акції Тетяна Кобець переконана, що слід перевірити навчальні заклади, де навчалась дитина.
Знаємо, що писали заяву про те, що дитину били ще рік тому. На мою думку, батьки теж винуваті. У справі є багато свідків, але вони бояться говорити,
– наголосила жінка.
Мітинг у Черкасах / Фото 1800
Реакція прокуратури
До мітингувальників вийшов прокурор Дмитро Чустрак. За його словами, суд вирішив, що засідання будуть закритими, прокуратура не відповідає за це.
Чустрак наголосив, що як тільки виникне можливість розголосити інформацію, це відразу зроблять. Потім обіцяють розповісти про що спілкувались мати з вітчимом. Прокурор припустив, що слідство може встановити інші обставини й тоді кваліфікацію можуть змінити.
Люди зібрались біля прокуратури / Фото 1800
Мітинг через смерть дитини / Фото 1800
Що відомо про загибель хлопчика з Черкас
- 24 серпня 2021 року в Черкасах госпіталізували 7-річного хлопчика з численними травмами. Дитина була у комі.
- За словами бабусі хлопчика, він нібито просто впав у купу цегли. Однак травми були важкі, тож це могло свідчити, що дитину катувати рідні.
- Правоохоронці одразу ж оголосили жінці про підозру. Вітчим дитини переконує, що катування є просто вигадкою соцмереж.
- Медики декілька днів боролися за життя дитини, але 6 вересня він помер, так і не прийшовши до тями.