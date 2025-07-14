Свириденко назвала головні завдання на посаді прем'єрки

Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко посаду прем'єр-міністра України. Віцепрем'єрка прокоментувала цю пропозицію та визначила пріоритети перед урядом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

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Що розповіла Свириденко про пріоритети роботи нового уряду?

Юлія Свириденко подякувала Володимиру Зеленському за довіру та за можливість служити Україні у вирішальний час.

Віцепрем'єрка наголосила, що голова держави визначив пріоритетні завдання, які він бачить перед оновленим Кабінетом Міністрів. Зокрема, це:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій,

– підкреслила Свириденко.

Вона зауважила, що першочерговим пріоритетом уряду буде забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. За словами віцепрем'єрки, державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни, а Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи.

Окрім того, Свириденко зазначила, що українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки.

"Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", – написала кандидатка на пост очільниці уряду.

Юлія Свириденко нагадала, що рішення про призначення Прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Тому вже йде підготовка до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків.

Також посадовиця пообіцяла оголосити пропозиції щодо кандидатур членів уряду незабаром.

До слова, раніше Володимир Зеленський зазначав, що 14 липня запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. До цього про наміри президента України запропонувати цей пост нинішній першій віцепрем'єр-міністерці – міністерці економіки писали ЗМІ.