Світ мало що розуміє про цю війну, бо вони не втратили своїх близьких, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що світ мало що розуміє про війну в Україні. Глава держави вважає, що для того, аби розуміти війну, треба відчути її прямий вплив.

Зеленський: Глибше всіх у цій війні розуміються ті, хто втратили близьких

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу CBS. Зеленський переконаний, що світ мало що розуміє про війну в Україні, як і про будь-який інший конфлікт.

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Я думаю, що світ мало що розуміє про цю війну. Як і в принципі про будь-яку війну, тому що якщо ти не суб'єкт – ти мало що розумієш,

– сказав президент.

Президент зазначив, що війну не до кінця розуміють навіть українці, які виїхали за кордон протягом останнього часу. "Навіть вони до кінця не розуміють, хоча в них українська кров", – заявив Зеленський.

За словами глави держави, війну розуміють тільки люди, які через неї втратили когось.

"Хто розуміє війну? Той, хто втратив щось на цій війні. І більше всього розуміють ті, хто втратили когось на цій війні", – розповів він.

Зеленський додав, що "глибше всіх у цій ганебній війні розуміються ті, хто втратили рідних та близьких".

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Президент заявив, що через велику кількість інформації знає ціну цієї війни, але ніхто її не розуміє так глибоко, "як люди, які постраждали через загибель близьких".

Глава держави зазначив, що іноземцям, щоб зрозуміти війну, потрібно приїхати в Україну.

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