Світ має бути пильним найближчими годинами і днями, – Джонсон і фон дер Ляєн про загрозу Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн провели телефонну розмову. Політики наголосили на тому, що Захід повинен бути пильним, через загрозу, яку створює Росія.

Політики провели розмову 15 лютого. Головною темою стала ситуація довкола України.

Зауважте У Британії заявили, що сигнали Росії про відведення військ неоднозначні, а у США їх перевіряють

Про що говорили Джонсон і фор Дер Ляєн

Британський прем'єр та президентка Єврокомісії обговорили координацію своїх дій щодо Росії. Зокрема у питанні введення санкцій на випадок, якщо Кремль наважиться піти у наступ.

Політики обговорили важку ситуацію на українському кордоні і погодились, що світ повинен залишатися пильним у найближчі години і дні,

– заявили в пресслужбі Джонсона.

Крім того, Джонсон наголосив, що вітає єдність Європи у цьому питанні, але переконаний, що для посилення координації можна зробити більше.

Останні новини про російську загрозу

Росія відмовилася від засідання ОБСЄ щодо Віденського документа, яке ініціювала Україна. Причиною цього називають те, що Кремль нібито "не веде ніякої військової активності".

У Литві відреагували на намір російської влади визнати бойовиків на Донбасі. Там називають це ескалацією.

Президент США близько 22:30 за Києвом виступить з терміновим зверненням щодо України.

Велика Британія заявила, що наразі сигнали Росії щодо відведення військ неоднозначні. У США заявили, що їхні аналітики перевіряють інформацію.

Росія заявила про відведення частини військ від наших кордонів: дивіться у випуску "На цю хвилину"

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.