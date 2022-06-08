Світ має виконати 4 умови України, аби уникнути голоду

У мене дуже болить за голодних дітей Африки. Але за українських дітей болить сильніше.

Хто мусить диктувати умови

Ми маємо навчитися бути прагматичними. Оскільки вже вийшло так, що не тільки ми залежимо від світу, але й світ від нас, правила вивозу українського зерна мають бути наші.

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По-перше, ніяких російських і окупованих портів. Така пропозиція московії – все одно, що прохання мародерів Бучі скинути пароль на вкрадений телефон. Російські порти і російські перевізники не повинні заробляти на проблемах, які вони створили.

По-друге, ніякої Туреччини. Ердоган такий само посередник, як і Лукашенко. Турки разом із московитами крадуть наше зерно, перепродують крадене і наживаються на нашому горі. Якщо комусь спало на думку, що Ердоган найкращий посередник, бо в нього хороші відносини із Путіним, то це така сама нісенітниця, як євреям вести перемовини з Гітлером за посередництва Гіммлера.

По-третє, гарантії безпеки судноплавства на Чорному морі приймаються тільки від двох держав: Великої Британії або США. Більше ніхто в світі реальних гарантій безпеки не надасть.

Якщо світ хоче українське зерно, хай домовляється з Путіним про присутність у Чорному морі кораблів США та Великої Британії з мандатом відкривати вогонь у разі спроб Чорноморського флоту московії затримувати торгівельні судна.

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По-черверте, Україна має сама повністю контролювати весь процес поставок зерна. Разом із квотами і зупинками відвантаження в разі ескалації російської агресії. У мене є чітке розуміння, що світ набагато швидше реагуватиме на проблеми України, якщо ці проблеми стануть і проблемами світу.

Українці – понад усе

Як би цинічно це не звучало, але спочатку зробіть так, щоб не гинули українські діти, а потім ми забезпечимо їжею африканських.

Проблема поставок українського зерна непроста. Вона вимагає зважених стратегічних рішень української влади, які матимуть великий вплив на перебіг цієї війни. Мудрості й розуміння державних інтересів України всім причетним до цього процесу.

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