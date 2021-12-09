Світ має знати їхній план, – експосол США у Росії про розмову Путіна й Байдена

Джо Байден поговорив із Володимиром Путіним по відеозв'язку. Під час закритої розмови не зрозуміло, на що готові США у разі нової агресії Росії.

Адміністрація президента США помилилась у нерозголошенні санкцій. Таку думку в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив експосол США в Росії Майкл Макфол.

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Макфол: Санкції – не найголовніші для Путіна

За словами Макфола, у президентів мали б бути публічні розмови про санкції. Також важлива й думка інших країн, зокрема Європи, що саме вони робитимуть.

Було б краще, якби вони (Байден та Путін – 24 канал) публічно говорили. Щоб увесь світ знав їхній план,

– наголосив експосол.

На його думку, Байден та Путін мають виявляти публічність, якщо буде нова війна Росії проти України. Щодо санкцій Макфол упевнений. "Серйозні санкції будуть, але вони не найголовніше для Путіна", – додав він.

Відеорозмова Путіна й Байдена: коротко

Між президентами Росії та США 7 грудня відбулись перемовини по відеозв'язку. Розмова тривала понад 2 години.

Російські медіа "перемогу" в розмові одностайно присудили очільнику Кремля. Мовляв, країна-агресорка закріпила за собою статус сили, яку потрібно враховувати.

У ЗМІ США ж мовиться, що Байден відхилив ультиматум Путіна про невступ України в НАТО. Також в оборонному бюджеті США на 2022 рік заклали 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

В Україні позитивно оцінили відеозустріч. Володимир Зеленський "побачив" у розмові перемогу.

Повне інтерв'ю з Майклом Макфолом дивіться незабаром на 24 каналі. Не пропустіть!