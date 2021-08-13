Світ не визнає уряд "Талібану", – НАТО про захоплення влади в Афганістані
Джерело:AFP
У Північноатлантичному альянсі заявили, що не визнають уряд "Талібану", якщо вони захоплять Афганістан. НАТО зібрало екстрене засідання.
Так, рада НАТО зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити ситуацію в Афганістані та безпеку місій західних країн у Кабулі
До речі До Кабула залишилось 50 кілометрів: таліби захопили ще 5 важливих міст
НАТО збереже дипломатичну присутність в Афганістані
Країни НАТО просили про проведення цих консультацій після того, як США оголосили про масштабну евакуацію з Кабула свого посольства.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс збереже свою дипломатичну присутність в Афганістані. Він закликав європейські країни зробити те саме, підтримуючи афганський уряд.
Ми як і раніше прихильні підтримки політичного рішення конфлікту,
– сказав Столтенберг.
Що відбувається в Афганістані
- США почали виводити свої війська з Афганістану.
- Тоді ситуація в країні загострилася. "Талібан" захопив близько 2 третини території. Під контролем терористів опинились 18 провінцій. Бойовики вже підійшли за 50 кілометрів до Кабула.
- Через це США закликали своїх громадян негайно покинути територію країни. Українське МЗС теж дало таку рекомендацію.
- ООН оприлюднила статистику, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирних мешканців. Особливо страждають діти.