Елемент української тактики: Світан припустив, як росіяни випадково збили свій же гелікоптер

Окупанти скаржаться, що їхня ППО збила бойовий вертоліт Ка-29. Україна цілком могла докластися до його знищення.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Відомо, що вертоліт Ка-29 впав під час масштабної атаки безпілотників та безекіпажних катерів по Росії.

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Що сталося з Ка-29

Як наголосив Світан, система "свій – чужий" не завжди спрацьовує, коли ЗРК працює в автоматичному режимі. Крім того, коли є багато різних цілей, то цілком може статися помилка.

Найімовірніше, вертоліт підняли, щоб протидіяти морським дронам. Також могла використовуватися ракета-приманка ADM-160, яка встановлює перешкоди. Вона може давати хибні цілі. Зокрема й могли піти збої на "свій – чужий" оператору ЗРК окупантів,

– зазначив Світан.

Такий комплексний підхід привів до того, що стався так званий "дружній вогонь". Хоча причина могла бути зовсім іншою.

Відомо, що на морські дрони Magura встановили ракети класу "повітря – повітря". Вони цілком могли збити вертоліт окупантів, а пропагандисти почали розповідати, що це "дружній вогонь". Таку версію теж не варто відкидати.

Збили вертоліт Ка-29: коротко