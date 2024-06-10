Бойові завдання вже не виконає: льотчик-інструктор розповів про особливості винищувача Су-57
Нещодавно стало відомо про ураження російського винищувача Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ". Це дійсно болючий удар для окупантів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що, судячи із супутникових знімків, принаймні один безпілотник дійшов до цілі. Він вибухнув на відстані 1,5 метра поблизу літака.
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Що відомо про Су-57
Як наголосив Світан, схоже на те, що літак утримав такі пошкодження, що його не можна відбуксирувати. Це надзвичайно добре.
На фото було видно, що літак після удару не відбуксирували. Це означає, що пошкодження серйозні. Виконувати бойові завдання він не буде,
– сказав Світан.
Відомо, що Су-57 є одним з найновітніших російських літаків. Він не входить до 5 покоління, адже жоден показник не відповідає вимогам. Попри це, Су-57 є носієм ракети Р-37М класу "повітря – повітря". Дальність її польоту – аж 300 кілометрів.
Удар по Су-57 є надзвичайно болючим для окупантів. Наразі це є вершиною їхньої розробки у авіаційній галузі. І тут по цьому літаку прилітає.
Су-57 на цей момент – "найпотужніша "вундервафля" російської авіації. Їх у них десь з десяток. Зараз принаймні точно мінус 1,
– сказав Світан.
Удар по Су-57: коротко
- Головне управління розвідки повідомило, що 8 червня сталося ураження Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ". Це – найсучасніший винищувач окупантів, який може використовувати ракети Х-59 та Х-69.
- Представник ГУР Андрій Юсов додав, що є інформація про реакцію у Кремлі на цей удар. Путін оскаженів від цієї атаки. Росіяни намагалися ретельно оберігати ці винищувачі. Саме тому їх навіть не запускали у повітряний простір України, адже в Кремлі побоювалися, що цей літак зіб'ють. Також відомо, що Росія завищувала характеристики цих літаків з метою продажу.
- Також була інформація, що, можливо, вдалося уразити два літаки Су-57. Безперечно, що такі інциденти на аеродромах окупантів і надалі відбуватимуться.