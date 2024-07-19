Світла буде більше: відомі графіки відключень на 20 липня

В Україні все ще зберігається дефіцит в енергосистемі, але ситуація стала кращою. Зокрема, в суботу 20 липня обмежень електроенергії буде менше.

В Укренерго вже опублікували графіки відключень на суботу. Вони діятимуть не впродовж всієї доби.

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Як діятимуть графіки 20 липня

У суботу з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. Від 5 ранку до 13:00 діятиме одна черга відключень, а з 13:00 до кінця доби – дві черги.

Варто зазначити, що ситуація з електроенергією трохи покращилася вже 19 липня. Зокрема, у п'ятницю в деяких регіонах графіки відключень ненадовго скасовували.

Водночас були й аварійні відключення. Зокрема, з технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Одеській областях. Також через російські обстріли були нові знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

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