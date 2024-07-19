Світла буде більше: відомі графіки відключень на 20 липня
Джерело:Укренерго
В Україні все ще зберігається дефіцит в енергосистемі, але ситуація стала кращою. Зокрема, в суботу 20 липня обмежень електроенергії буде менше.
В Укренерго вже опублікували графіки відключень на суботу. Вони діятимуть не впродовж всієї доби.
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Як діятимуть графіки 20 липня
У суботу з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. Від 5 ранку до 13:00 діятиме одна черга відключень, а з 13:00 до кінця доби – дві черги.
Варто зазначити, що ситуація з електроенергією трохи покращилася вже 19 липня. Зокрема, у п'ятницю в деяких регіонах графіки відключень ненадовго скасовували.
Водночас були й аварійні відключення. Зокрема, з технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Одеській областях. Також через російські обстріли були нові знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
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Ситуація зі світлом поступово покращуватиметься
- Раніше у Держенергонагляді розповіли, що відключень світла стане менше після спаду аномальної спеки.
- Також енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах генерації. Зокрема, 17 липня вийшов з ремонту один з блоків АЕС. В Енергоатомі заявили, що це теж покращить ситуацію зі світлом в домівках українців.
- Напередодні в Укренерго казали, що у серпні, вересні та жовтні відключень повинно бути ще менше. Однак це якщо ситуація не зміниться в гірший бік, адже Україна не може прогнозувати російські обстріли.
- Глава Міненерго також підтвердив, що ситуація зі світлом уже скоро поліпшиться. Галущенко зазначив, що ремонтна кампанія відбувається у такий спосіб, аби атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це і всі строки адаптовані.
- З урахуванням нинішньої складної ситуації, яку спричинили постійні обстріли й аномальна спека, фахівці намагаються максимально скоротити строки там, де це можливо.
- Міністр підкреслив, що спеціалісти Енергоатому роблять усе можливе, аби швидше перезавантажити паливо й пустити в роботу блоки.