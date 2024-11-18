Найбільші проблеми на Одещині та в Бурштині: як Україна оговтується від ударів по енергетиці

Росія 17 листопада вчергове масовано обстріляла українські енергетичні об'єкти. Наразі енергетика нашої держави відновлюється, проте складною ситуація лишається в Одеській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу. Окрім того, по всіх областях запровадили графіки стабілізаційних відключень.

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Яка ситуація в Україні після обстрілу енергетики

Олексій Кулеба розповів, що найскладніша ситуація з відновленням електропостачання лишається в Одеській області.

В місті Одеса відновлюють подачу водопостачання, також окремі локації працюють на генераторах, розгорнуті Пункти Незламності. Частково відновлено опалення, йде робота з повного відновлення теплопостачання,

– зазначив він.

Віцепрем'єр також підкреслив, що лікарні та інші соціально важливі об'єкти в Одеській області забезпечені електрикою з альтернативних та резервних джерел постачання енергії.

"Окрема увага Івано-Франківщині. Пришвидшуємо роботи з встановлення когенераційних установок та модульних котелень на місцях", – зауважив Кулеба.

Окрім того, він також розповів, що в інших регіонах тепло- та водопостачання після обстрілів відновлено. Віцепрем'єр також подякував за координацію та оперативну роботу громадам, обласним військовим адміністраціям, представникам уряду, Офісу Президента.

Також Олексій Кулеба наголосив, що варто бути готовими до надважкої зими, тому паралельно йде робота із децентралізації об'єктів теплової та електричної генерації, щоб, попри удари ворога, українці залишалися з теплом.

Що розповіли в ДТЕК про ситуацію в Одеській області

У ДТЕК зазначили, що в Одеській області тривають аварійні ремонтні роботи. Графіки стабілізаційних відключень наразі не застосовуються, продовжуються екстрені відключення світла.

За минулу добу енергетикам вдалося повернути світло для 400 тисяч родин. Наразі без електропостачання залишаються 321 тисяча клієнтів в Одесі та області,

– розповіли у компанії.

Там також підкреслили, що найскладніша ситуація лишається в південній частині Одеси. Значно пошкоджене магістральне енергетичне обладнання.

"Наразі не має змоги заживити обʼєкти водо- та теплопостачання мікрорайону Таїрова та прилеглих територій", – сказали в ДТЕК.

Водночас у компанії запевнили, що енергетики працюють на місцях цілодобово, поки не вдасться подати напругу у регіон.