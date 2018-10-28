Світоліна – тріумфаторка Підсумкового турніру WTA: емоційні кадри перемоги
Українка Еліна Світоліна здобула перемогу у драматичному фінальному поєдинку Підсумкового турніру WTA у бою проти американської тенісистки Слоан Стівенс.
Попри те, що фавориткою фінального матчу вважали Стівенс, Світоліна зуміла вирвати у неї перемогу.
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Українка не стримувала емоцій після перемоги.
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У післяматчевому інтерв’ю Світоліна зізналась, що відтепер Сінгапур стане для неї особливим місцем.
Еліна Світоліна святкує перемогу на Підсумковому турнірі у Сінгапурі
Еліна Світоліна тріумфувала на турнірі у Сінгапурі
Завдяки цій перемозі на Підсумковому турнірі WTA українка повернеться на четверту сходинку у рейтингу найкращих тенісисток планети.
Дивіться відео перемоги Світоліної на турнірі в Сінгапурі:
Хто така Еліна Світоліна: дивіться відео
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