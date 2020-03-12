Як світова криза через коронавірус вплине на ціни в Україні: прогноз від НБУ

Національний банк прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні НБУ може переглянути макропрогнози.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що у березні та у подальші місяці ціни суттєво не зростатимуть.

До теми Карантин в Україні: як вплине на ціну продуктів та чи буде їх дефіцит

Сологуб нагадав, що у лютому продовжилося зниження цифр у платіжках за комунальні послуги. За його словами, те саме відбуватиметься і в березні.

Ми бачимо падіння цін на нафту на світових ринках. У наступні місяці ми очікуємо все ще достатньо низьких темпів інфляції,

– наголосив заступник голови Нацбанку.

НБУ прогнозує, що інфляція в Україні почне зростати у другій половині року.

Національний банк поки не планує переглядати ці прогнози, зважаючи на коронавірус та світову економічну кризу, яку він викликає. Тим часом деякі країни почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

Хоча поки що поширення коронавірусу у світі не мало суттєвого впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, у квітні, найімовірніше, нам доведеться переглянути макропрогнози,

– сказав він.

За словами Смолія, на економічній активності поки що не позначилися такі наслідки поширення коронавірусу, як:

тиск на ціни у бік зниження й охолодження світової економіки;

пом'якшення монетарної політики центральними банками провідних економік світу:

введення урядами багатьох країн заходів щодо недопущення поширення COVID-19.

В Україні НБУ поки не прогнозує катастрофічного впливу на платіжний баланс, інфляцію та банківську систему.

Що відомо про інфляцію в Україні? У лютому річна інфляція в Україні склала 2,4%, за місяць ціни впали на 0,3%. Через це Нацбанк знизив рівень облікової ставки з 11% до 10% річних.

Що відомо про карантин в Україні: короткі факти

В Україні карантин через загрозу поширення коронавірусу триватиме до 3 квітня.

Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.

Україна з 12 березня закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах.

За невиконання постанови уряду про карантин українцям загрожує кримінальна відповідальність.

Наразі в Україні підтвердили 1 випадок захворювання у чоловіка з Чернівців, який повернувся з Італії.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу