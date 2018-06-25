Світова зірка трансплантології приїхала у Київ поділитись досвідом та оглянути своїх пацієнтів

Лікар Балакширнан – відомий індійський кардіолог і хірург-трансплантолог, керує відділенням серцево-судинних патологій. Минулого разу він так і не долетів до України, адже перед самим відправленням рейса дізнався, що зможе врятувати чиєсь життя. Нині ж світова зірка трансплантології у Києві.

Лікар Балакришнан приїхав з Індії аби поділитись досвідом з нашими лікарями та оглянути своїх пацієнтів. Крім місії рятувати людські життя має ще одну: донести, що у трансплантології немає нічого поганого і можливо вона допоможе когось врятувати.

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Десятирічна Валерія не змогла наздогнати свого героя, адже бігати їй поки не можна. Хоч і бачила лікаря Балакришнана ще 4 дні тому, вже скучила. Не так давно у далекій Індії він дав їй нове серце. Коли дівчинці не було і року, лікарі поставили діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. Це коли серце швидко збільшується.

2 місяці як дівчинці пересадили серце від неродинного донора. Закон, який би розв'язав руки українським лікарям президент підписав лише минулого тижня. Саме тому міністерство охорони здоров'я відправляє таких пацієнтів за кордон. Трансплантацію зробили неочікувано, як тільки з'явився орган.

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Лише лікар Балакришнан пролікував 42 українців, 12 з них – уже з пересадкою. Ще 10 років у Індії не було такої системи. Сьогодні до них з'їжджаються з усього світу пересаджувати серце та легені. А транспортувати органи найближчим часом почнуть за допомогою дронів.

У всіх голлівудських фільмах йдеться про те, що якщо хороші люди збираються разом, вони можуть подолати будь-яку проблему, будь-яку біду,

– наголосив кардіохірург-трансплантолог доктор Балакришнан.

І поки у нас насилу проголосували закон про трансплантацію, а карети швидкої завмирають в заторах, у Індії автівку з органами не те що пропускають у спеціальному зеленому коридорі, в її сторону летять квіти.