У Мукачеві затримали на хабарі лікаря

У суботу, 23 червня, в Мукачеві затримано завідувача травматологічним кабінетом районної лікарні, який вимагав 400 доларів США.

Про це повідомляє місцева прокуратура.

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"Мукачівською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області ДЗЕ НП України викрито завідувача травматологічним кабінетом поліклінічного відділення Мукачівської районної лікарні, члена МСЕК при отриманні 400 доларів США неправомірної вигоди" – йдеться у повідомлені.

Як зазначається, гроші затриманий вимагав від місцевого мешканця, за виготовлення необхідної медичної документації та безперешкодне присвоєння групи інвалідності.



Лікар вимагав 400 доларів США



Передача хабара відбулась в адмінбудівлі Мукачівської ЦРЛ. Грошові кошти виявлено та вилучено правоохоронцями.



Гроші затриманий вимагав від місцевого мешканця



Передача хабара відбулась у адмінбудівлі Мукачівської ЦРЛ

"Вирішується питання про затримання завідувача травматологічним кабінетом у порядку ст. 208 КПК України та повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою)", – зазначили правоохоронці.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності затриманого.