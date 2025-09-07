Відеоролик забігу по LEGO набрав понад 9,3 мільйона переглядів після того, як його опублікували в Instagram-акаунті Guinness World Records. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал NYP.
Що відомо про неординарний рекорд?
Габріель Волл, мама двох дітей з Нової Зеландії, встановила світовий рекорд Гіннеса за найшвидший забіг босоніж по цеглинках LEGO на дистанцію 100 метрів.
Вона пробігла цю "дорогу болю" за 24,75 секунди. Хоча рекорд було зафіксовано ще в січні, відео з її забігом лише нещодавно стало вірусним.
Відео переможного забігу Габріель Волл: дивитися
Траса, яку подолала Волл, була зроблена з понад 300 кілограмів деталей LEGO. Незвичний для легкої атлетики реквізит надала благодійна організація Іmagination Station, яка проводить освітні заняття з конструкторами LEGO для дітей у Новій Зеландії.
Після оприлюднення відео користувачі соцмереж почали жваво коментувати побачене. Дехто з глядачів висловлював бажання побити цей рекорд, інші вважали, що він занадто дивний і не вартий Книги рекордів Гіннеса.
Вона просто побила світовий рекорд з бігу босоніж по LEGO… І це доводить лише одне: вона на 100% мама. Забудьте про сталеві шкарпетки, ноги цієї жінки загартовані у вогні материнства,
– писали прихильники відчайдушної жінки.
Встановлений рекорд не уникнув і хвилі жартів від людей, які захоплювалися таким оригінальним забігом.
Вона дійсно пам'ятає кожен раз, коли наступала на LEGO у своєму житті. Спогади про біль, гнів і сльози підштовхнули її до перемоги,
– йдеться в одному з коментарів.
Сама Волл пояснила, що вирішила взяти участь у цьому випробуванні після серйозної проблеми зі здоров'ям у 2022 році. Тоді вона склала цілий список речей, які мріяла зробити в житті, і цей забіг був серед них.
Я пишаюся тим, що вийшла за межі своїх можливостей. Це був незабутній досвід,
– розповіла вона Guinness World Records.
Інші вражаючі рекорди
Австралійка Олівія Вінсон встановила новий світовий рекорд, виконавши 7 079 підтягувань за 24 години.
Це майже вдвічі більше за попереднє досягнення, зафіксоване у Книзі рекордів Гіннеса. До цього вона пройшла серйозну підготовку та подолала серйозну травму. У середньому Олівія робила по 5 підтягувань щохвилини протягом доби.
Тим часом 82-річна американка Сара Блекман також увійшла до Книги рекордів, ставши найстаршою людиною, яка змогла протриматися в планці понад 5 хвилин.
Вона почала активно займатися спортом після втрати чоловіка у 2023 році, а додатковим натхненням для неї став 3-річний онук. Щоб досягти мети, Сара працювала з персональним тренером.