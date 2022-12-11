Світу варто бути готовим до розвалу Росії, більше вона існувати не може, – лідер Чечні

Безумовно, Захід хоче перемоги України у війні. Водночас він дуже боїться неконтрольованого розпаду Росії.

Однак розвал "російської імперії" є неминучим, і світ має бути готовим до цього. Про це 24 каналу сказав глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

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Захід має понести відповідальність за те, що виростив "імперію зла"

Закаєв наголошує, що ми маємо бути стурбовані тим, аби раз і назавжди зруйнувати цю країну, цю "імперію зла". А Захід має розуміти наслідки та взяти на себе відповідальність. Саме завдяки позиції Заходу, додає глава уряду Ічкерії, сьогоднішня Росія є загрозою для всього цивілізованого світу.

Саме західні лідери виходили сьогоднішнього вбивцю, якого дехто ще називає президентом Росії. Ніякої федерації немає, ніякої легітимної освіти немає, ніякого президента немає. Він – воєнний злочинець. Якщо 20 років тому західний світ ставив питання: "Who is mister Putin?" (Хто такий містер Путін – 24 канал), то сьогодні відповідь на нього є,

– стверджує Закаєв.

Він нагадує: у війні в Чечні загинуло 300 тисяч людей, з них 40 тисяч – діти. Тоді Захід обрав не просто проросійську позицію, а всіляко сприяв тому, щоб чеченці програли – попри усі колосальні жертви.

Вони були стурбовані тим, що Росія може розвалитися. І виправдовували свою позицію тим, що світ не зацікавлений у цьому. Путін чітко дав зрозуміти, що він хоче, хто він такий і що це за країна. Диктатор висунув ультиматум західному світу ще до початку повномасштабного вторгнення,

– стверджує глава уряду Чечні.

За словами Закаєва, Путін категорично вимагав від НАТО повернутися до кордонів 1997 року, а від Ради Безпеки – закрити очі на те, що він збирається робити в Україні і не вважати її незалежною суверенною державою.

Після цього всього сьогодні говорити, що вони стурбовані тим, що буде після програшу Росії – це подвійні стандарти, лицемірство та аморальність. Я не думаю, що вони будуть озвучувати таку позицію публічно,

– запевняє Ахмед Закаєв.

Потрібно розуміти: західні країни досягли того, щоб Україна відмовилася від ядерної зброї, надавши їй гарантії безпеки. Відтак безпосередню відповідальність за війну, акцентує Закаєв, має нести саме Захід.

"Потрібно виробити прийнятний і для західного світу, і для всієї міжнародної спільноти формат майбутнього російських держав, які з'являться після демонтажу Російської Імперії. До цього світ має бути готовий. Його потрібно переконувати, що ця держава більше не може існувати у тих межах, у яких ми її знали до здійснення агресії. Інакше вона завжди становитиме загрозу", – підсумував Закаєв.

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