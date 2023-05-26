"Панічно ховалися у посадках": РДК та "Свобода Росії" показали кадри з рейду по Бєлгородщині

Російські добровольці добряче перелякали окупантів під час рейду у Бєлгородську область. Місцеві військові, попри те, що були на своїй території, ховалися від РДК та "Свободи Росії" хто куди.

Бійці з "Свободи Росії" та Російського добровольчого корпусу 26 травня опублікували перший відеозвіт з рейду в Бєлгородську область. Добровольці заявили, що під час операції знищили і пошкодили чимало військової техніки окупантів.

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Як проходив рейд на Бєлгородщину

Нещодавно міністр оборони Росії Шойгу стверджував, що під час прориву російського кордону добровольцями з РДК та "Свободи Росії" окупанти спрацювали оперативно і чітко. Та попри його заяви про те, що "націоналістичні угрупування" знищили і розгромили, відеозвіт російських добровольців доводить протилежне.

Російські солдати, хоч і перебували на своїй території та мали чисельну перевагу, вирішили не давати відсіч, а натомість ховалися по посадках та попід парканами.

Вони хотіли пограти у хованки, але наші артилеристи грають краще. Тут же – знищена та пошкоджена техніка, яка більше не поїде російськими дорогами руйнувати українські міста,

– заявили у легіоні.

Відеозвіт з операції в Бєлгородській області / Відео з телеграму "Свободи Росії"

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