Свободівці хочуть позбавити Козловського звання "заслужений артист України"
Депутати Львівської облади вимагають позбавити співака Віталія Козловського звання "заслуженого артиста України". Відповідне звернення до президента зареєстрували в облраді з ініціативи депутата від ВО "Свобода" Мирослави Бабінської.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Упевнені, що така аморальна особистість не може мати статус заслуженого артиста України,
– йдеться у зверненні.
Зазначається, що Україну обурила звістка про те, що заслужений артист України Віталій Козловський виступив 9 травня 2018 року на концерті у Росії.
"Вважаємо це не лише величезною ганьбою та запроданством, але й наругою над пам`яттю тих загиблих воїнів, які віддали своє життя за територіальну цілісність держави у російсько-українській війні, що й досі триває на сході", – зазначають депутати.
Депутати також вимагають позбавити звань інших народних та заслужених артистів, які у період російсько-української війни гастролюють в РФ або в інший спосіб підтримують зв`язки з країною-агресором.
Нагадаємо, співак Віталій Козловський підтвердив, що 9 травня виступав у Москві та заявив, що не боїться цькування.
Він заявив, що принциповою умовою його виступу в Москві було оголошення того, що він є заслуженим артистом України. Таким чином він хотів отримати можливість спілкуватися зі сцени саме як український артист і просувати "українську ідею і нашу правду простим людям".
Козловський виступив на 9 травня у Москві: дивіться відео