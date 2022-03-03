Свої останні незалежні медіа РФ "вбиває" нещадно, – Подоляк про закриття "Ехо Москви"
Росія нещадно вбиває свої останні незалежні медіа. Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк оцінив закриття російської радіостанції "Ехо Москви"
Про це він написав на своїй сторінці у твітері.
Важливо Роскомнагляд заблокував у Росії українські офіційні сайти й ЗМІ: серед них і 24 канал
До речі, свої останні незалежні медіа РФ "вбиває" нещадно. Як, наприклад, "Ехо Москви", – зазначив пан Подоляк.
Він додав, що зараз в Україні перебуває понад 1300 іноземних журналістів, які висвітлюють агресію Росії проти нашої держави. Це допоможе людям з інших країн побачити, як окупант порушує принципи ведення війни, атакує мирних жителів тощо.
Нагадаємо, 1 березня генеральна прокуратура Росії висунула вимогу Роскомнагляду, щоб той обмежив доступ до ресурсів радіостанції "Ехо Москви" та телеканалу "Дождь". Наступного дня в Росії заблокували низку українських медіа, серед яких 24 канал:
Українські ЗМІ, які заблокували в Росії
- канал ТСН,
- Сегодня,
- Укрінформ,
- 24 канал,
- ZAXID.NET,
- "Дзеркало тижня",
- Цензор.НЕТ,
- Vesti.ua,
- Depo.ua,
- Delo.ua.
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Допис Михайла Подоляка
Понад 1300 іноземних журналістів в Україні. У розпал війни. Тому світ добре розуміє, що відбувається в нас і чому РФ порушує принципи ведення війни, повсюди атакуючи мирних жителів. До речі, свої останні незалежні медіа РФ "вбиває" нещадно. Як, наприклад, "Ехо Москви".