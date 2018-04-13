Священик РПЦ заявив про готовність зруйнувати російські міста за можливість захопити Україну

Протоієрей Російської православної церкви – скандальний Всеволод Чаплін заявив, що росіянам слід погодитися відмовитися від підтримки режиму Башара Асада у Сирії. Натомість захопити лівобережну Україну та Київ, як це було зроблено з Кримом. І не боятися, якщо американці у відповідь зруйнують великі російські міста.

Російський священик заявив, що якщо вимагають відсторони Асада, то замість нього слід поставити ще більш жорсткішу особу, або розділити Сирію на декілька держав. Відповідну думку він опублікував у себе на сторінці.

"Однак взамін треба в ультимативній формі заявити, що ми застосовуємо щодо Києва і всієї нинішньої лівобережної України ті ж принципи захисту співгромадян і співвітчизників, що були застосовані в Криму. Протягом декількох днів", – йдеться в повідомленні.

Під "принципами захисту співгромадян і співвітчизників, що були застосовані в Криму", Чаплін має на увазі військове захоплення півострова.

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"Головне ж – потрібно дати зрозуміти: на відміну від американців, ми абсолютно не боїмося руйнування великих міст. Чого боятися людям, що живуть вічністю? Москвичам і пітерцям рекомендую за найближчі два-три дні сповідатися і причаститися. А глибинна Росія без мільйонників, з їх кислотної піною, тільки краще жити буде", – переконаний священик.

Варто зазначити, що Всеволод Чаплін свого часу був заступником голови відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, а згодом і так званим головою синодального відділу із взаємин церкви і суспільства РПЦ.