Святкували День знань: на Прикарпатті отруїлося 18 дітей

У селі Загвіздя, що на Прикарпатті отруїлось 18 дітей та один дорослий. Всі вони святкували 1 вересня.

У поліції вже відкрили кримінальну справу. Частина дітей перебуває у лікарні.

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На Прикарпатті отруїлось 18 дітей

У поліції розповіли, що 4 вересня помітили публікацію, що під час святкування Дня знань в одному із закладів села Загвіздя, захворіли понад 10 дітей.

Впродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізовано 10 дітей і 1 дорослого, а ще 8 неповнолітніх перебувають на лікуванні дома.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу та встановлюють причини і обставини госпіталізації дітей і дорослого, які потрапили до лікарні після святкування Дня знань,

– розповіли у поліції.

Там також пояснили, що станом на 5 вересня 11 годину сумарно захворіли 19 осіб.

Попередній діагноз лікарів – гострий гастроентерит. Хворі у стані середньої важкості.

Слідчі здійснюють досудове розслідування через ймовірне порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Винним загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або арешт до 6 місяців, або обмеження волі чи ув'язнення до 3 років.

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