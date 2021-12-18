Святкували весілля: у Пакистані автобус протаранив натовп – багато загиблих
Джерело:Xinhua
У пакистанській провінції Пенджаб стався моторошний інцидент. Там автобус протаранив людей, які у той час святкували весілля.
Правоохоронці припускають, що водій не впорався з керуванням через погодні умови.
Важливо У Києві далекобійник переїхав пенсіонерку, яка кинулася під колеса вантажівки
За даними поліції, автобус прямував до Талі-Адда з Сіял Морра. Проти водія вже відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП.
Що відомо про жертв та постраждалих
Щонайменше 8 людей загинули внаслідок ДТП. Натомість ще 9 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Більшу частину з них госпіталізували до лікарні. Декілька людей перебувають у критичному стані. Медики із сумом констатують, що кількість загиблих може зрости.
Місце ДТП з автобусом у Пакистані / Фото Xinhua
Зауважимо, що лише нещодавно у Луцьку автомобіль втікав від патрульних машин поліції та на шаленій швидкості зніс людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. На момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні машини перебували троє осіб. У поліції підтвердили, що всі вони є неповнолітніми. Керманич взяв машину без дозволу у вітчима.
Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Загалом в аварії постраждали 6 людей. Винуватцю моторошної ДТП у Луцьку обрали запобіжний захід. Судді Луцького міськрайонного суду ухвалили рішення про цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці для неповнолітнього керманича.
Мама винуватця ДТП у Луцьку прокоментувала покарання сину: дивіться відео