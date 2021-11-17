Святкування Нового року в Нью-Йорку: на Таймс-сквер пускатимуть лише вакцинованих

Новий рік на Таймс-сквер – це одна з традицій американців. Однак у зв'язку з пандемією COVID-19, зустріти 2022 рік у людному місці зможуть лише повністю вакциновані громадяни.

Про такі новорічні обмеження розповів мер Нью-Йорка Білл де Блазіо під час брифінгу у вівторок, 16 листопада. Зміни є більш лояльними, ніж у 2020 році, оскільки тоді святкування взагалі не були масовими через розпал епідемії коронавірусу.

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Новий 2022 рік у Нью-Йорку

За словами чиновника, усі охочі відгуляти Новий рік масштабно, муситимуть показати сертифікат вакцинації та посвідчення особи з фотографією. Люди, які не можуть отримати укол проти COVID-19 за станом здоров'я, повинні показати дійсний ПЛР-тест.

Times Square – головна площа в нью-йоркському Мангеттені, де з 1907 року зустрічають Новий рік. Середня кількість учасників дійства становить 750 тисяч. Усі люди чекають на спуск кришталевого м'яча та виступи відомих артистів.

Усі учасники масового заходу також зобов'язані дотримуватися усіх карантинних вимог та носити медичні маски. Діти до 5 років повинні перебувати в супроводі повністю вакцинованого дорослого.

"Приєднуйтеся до радості та історичного моменту, оскільки Нью-Йорк надає світові додаткові докази того, що ми на 100% повернулися", – наголосив де Блазіо.

Мер Нью-Йорка розповів про святкування Нового року на Таймс-сквер: дивіться відео

Відзначення Нового 2022 року: що відомо

Синоптики спрогнозували, якою може бути погода в Україні під час новорічних свят. За попередніми висновками, буде морозно, але без снігу.

Фіксувати хворих на коронавірус в Україні також стали менше. Якщо третя хвиля COVID-19 далі йтиме на спад, то відгуляти Новий рік 2022 українці зможуть із помпою.

У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що на Новий рік Україна вийде з червоної зони. Однак наголосили на кількох важливих чинниках при ухваленні такого рішення.

31 грудня 2021 року, тобто день святкування Нового року буде останнім днем роботи мера де Блазіо на цій посаді. За інформацією місцевих медіа, з усіма можливими наслідками масштабного гуляння доведеться розбиратися новому міському голові Еріку Адамсу.

Текст публікації Білла де Блазіо:

"Ми десятиліттями чекали, які інвестиції надасть для нашого міста законопроєкт про інфраструктуру, а тепер це ЗАКОН. Приєднуйтесь до нас #inBrooklyn, щоб відсвяткувати цю велику перемогу".