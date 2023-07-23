"Така воля Божа" і "атакував ворог роду людського", – у Лаврі прокоментували удар по соборі

Уночі 23 липня російські військові завдали цинічного ракетного удару по Одесі. Одна з ворожих ракет влучила у Спасо-Преображенський собор, проте в УПЦ МП не поспішають звинувачувати Росію.

Відео у мережі з розмовами із представниками УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі оприлюднив журналіст Денис Кошельник. Як вони коментують ракетний удар по історичному соборі в Одесі – передає 24 Канал.

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Удару по соборі мало, аби визнати Росію агресором

Священнослужителі УПЦ МП не поспішають засуджувати Росію через ракетний удар по Спасо-Преображенському соборі в Одесі. Ба більше, вони цинічно заявляють, що винні у цьому не окупанти, а буцімто "така воля Божа".

На опублікованих у мережі кадрах один батюшка, коментуючи удар по історичній будівлі собору, заявив, що буцімто "вибухнуло, та й вибухнуло".

Така воля Божа. Вибухнуло, та й вибухнуло. Усі під Богом ходимо. Мені теж… Я туди й помру, все,

– прокоментував ракетний удар один з представників УПЦ МП.

Інший священник в Лаврі також відмовився називати Росію агресором. Ба більше, коли журналіст запитав щодо подій в Одесі, то батюшка заявив, що "не бачив нічого".

"Не можу нічого сказати… Треба молитися… Атакував ворог люду людського. А кому це впало на голову, хто і як це.. Одному богу відомо", – вразив коментарем інший священнослужитель УПЦ МП.

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Росія завдала масованого удару по Одесі