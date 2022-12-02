У четвер, 1 грудня, Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Відомості про цю юридичну особу вже внесли до Єдиного державного реєстру.

За словами Зорі, рішення про створення у складі Помісної Церкви чоловічого монастиря ухвалили з метою відновлення історичної справедливості. Крім того, таким чином віряни хочуть подолати наслідки неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату.

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Хто очолить Лавру

Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня доручив митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності.

Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ / Скиншот YouContol

Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу.

ПЦУ створила свій монастир у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі

24 травна Православна церква України створила власний чоловічий монастир під назвою "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".

Зазначається, що затверджено Статут організації та визначено безпосереднє пряме підпорядкування Предстоятелю Православної Церкви, як своєму Священноархімандриту (настоятелю).

Таке рішення ухвалили "з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату".

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СБУ обшукала Києво-Печерську лавру: що відомо

У вівторок, 22 листопада, стало відомо, що українські спецслужби завітали до Києво-Печерського монастиря, який уже десятки років небезпідставно звинувачують у пропаганді "руского міра".

Згодом Служба Безпеки повідомила, що знайшла проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, зокрема для пропаганди кремлівської ідеології.

У Москві встигли відреагувати на обшуки. Головний посіпака та рупор Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що Україна веде війну проти "руского праваславья". Дивно, що він не почав розповідати про те, що "церква поза політикою".

Окрім того, зазначмо, що мережа вибухнула жартами, щойно з'явилась інформація про обшуки у Києво-Печерській лаврі.

Свята Успенська Києво-Печерська Лавра є першим і найдавнішим монастирем на території сучасної України. Тільки три монастирські обителі мають в Україні в даний час статус лаври і освячені на честь Успіння Пресвятої Богородиці – Києво-Печерська, Почаївська і Святогірська.