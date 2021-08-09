Дуже складно працювати, – Вакарчук сказав, чому в нього не склалось із політикою

Співак Святослав Вакарчук покінчив із депутатством, так і не ставши визначним політиком. Через свій наполегливий характер фронтмен гурту "Океан Ельзи" завжди всього домагався.

Здебільшого наполегливість йому допомагає, але деколи дуже шкодить. Адже почату справу потрібно доробити до кінця за будь-яку ціну.

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Вакарчук: Видатні політики – цинічні

За словами артиста, він недогледів момент, коли багато людей продумали за нього, ким він має стати.

Безумовно, не став (політиком – 24 канал). Мені дуже складно працювати в таких обставинах,

– наголосив Вакарчук.

Він відзначив, що всі видатні політики є цинічними, аж по-лікарськи. "Тобто вони препарують суспільство та маніпулюють ним, як хірург тілом", – додав він.

Святослав Вакарчук в політиці: головне

Вперше Вакарчук з'явився в політиці у 2007 році. Тоді він протримався у парламенті лише рік і, розчарувавшись, склав мандат.

З другої спроби він повів у парламент вже свою команду, яка містила 20 людей, де він став лідером.

Але вже у червні 2020 року співак заявив, що йде з політики.

У березні Вакарчук заявляв , що не вважає себе політиком, тому довго у цій сфері залишатись він не міг би.

Відзначимо, що у червні 2021 року про свій вихід з "Голосу" заявив український телеведучий та волонтер Сергій Притула. За його словами, щодня відбуваються такі ситуації, які роблять партію токсичною.