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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Святослав Вакарчук знявся у загадковій чорно-білій фотосесії

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / ELLE Man

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук знявся в атмосферній фотосесії на сторінці глянцю ELLE Man.

В інтерв'ю ELLE Man співак розповів про своє навчання в Стенфорді і знявся липневого випуску журналу.

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"Більшість людей, з якими я говорив про Америку, навіть не допускають думки, що можна поїхати вчитися до Стенфорда просто тому, що це найкращий для тебе час, найкраще перезавантаження, тому що дізнаватися щось нове - це важливо. Так, в Америці я займався пошуком себе і вчився, пізнавав нове", – наголосив Вакарчук.

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вакарчук

вакарчук

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Теги: Новини України Святослав Вакарчук LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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