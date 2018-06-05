Святослав Вакарчук знявся у загадковій чорно-білій фотосесії

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук знявся в атмосферній фотосесії на сторінці глянцю ELLE Man.

В інтерв'ю ELLE Man співак розповів про своє навчання в Стенфорді і знявся липневого випуску журналу.

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"Більшість людей, з якими я говорив про Америку, навіть не допускають думки, що можна поїхати вчитися до Стенфорда просто тому, що це найкращий для тебе час, найкраще перезавантаження, тому що дізнаватися щось нове - це важливо. Так, в Америці я займався пошуком себе і вчився, пізнавав нове", – наголосив Вакарчук.