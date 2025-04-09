"Сєпар, народжений в Україні": Зеленський окреслив, що робить Кирил Дмитрієв у США

Володимир Зеленський 9 квітня різко висловився про Кирила Дмитрієва. За його словами, той займається перемовинами зі США щодо розробки надр на території Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка роль Кирила Дмитрієва в переговорах зі США

Дмитрієв – керівник Російського фонду прямих інвестицій і має зв'язки з Близьким Сходом та США. Імовірно, він веде перемовини з Америкою щодо розробки корисних копалин у Росії.

Утім, Зеленський переконаний, що американцям запропонують порожній документ. Ворог переслідує декілька цілей.

Вони порожній документ запропонують американцям – просто щоб показати, що з українцями складно з угодою, а вони, мовляв, готові. Ми точно розуміємо, що порожній він буде, тому що енергетику вони не віддадуть. А ось там, де у них немає технологій, – ось там вони можуть щось запропонувати. Але схема виглядає так, що все це веде до розблокування економічних відносин. Вони хочуть, наприклад, зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин, які вони їм запропонують,

– висловився президент.

Таким чином, росіяни хочуть повернутися у світову економіку. І, звісно, щось зробити зі своїми замороженими активами.

У Європі є 300 мільярдів заморожених російських активів. Москва не може зняти їхню заморозку. Та може зробити дещо інше. Над хитрою схемою і працює спецпредставник Путіна.

"Наприклад, серед цих 300 мільярдів є два, три, п'ять мільярдів тієї чи іншої людини. Наприклад, можуть зняти санкції завдяки комусь в Європі. І ось беруть ці гроші і продають як борг комусь із країн Близького Сходу. Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, а продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, може працювати з європейськими інституціями, щоб звідти із загальної суми забрати ці п'ять собі. Ось цей ланцюжок просуває пан Дмитрієв, сєпар, який в Україні народився", – каже Зеленський.

До речі, зараз Дмитрієв є основним перемовником Кремля.