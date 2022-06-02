Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай

Російська армія намагається захопити Сєвєродонецьк, однак українські захисники все ще тримають оборону. Наразі загарбники контролюють більшу частину міста.

Не варто списувати з рахунків Сєвєродонецьк, – Гайдай

Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, російській армії вдалося просунутися углиб Сєвєродонецька.

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Гайдай зазначив, що росіяни контролюють більшу частину міста, а ще приблизно 20% – це так звана "сіра зона". Очільник Луганської ОВА розповів, що українські захисники тримають позиції на одній частині міста.

Він зазначив, що нашим воїнам вдається проводити успішні операції та вибивати росіян з деяких вулиць.

Також українські захисники беруть у полон окупантів. Тільки 1 червня, за словами Гайдая, у полон до української армії потрапило 6 росіян..

Усім скептикам я скажу, що не варто списувати з рахунків Сєвєродонецьк. Ще рано! Місто тримається,

– заявив глава Луганської ОВА.

Він додав, що, на відміну від лідера чеченських бойовиків Рамзана Кадирова, українська влада говорить правду. Відтак заяви Кадирова, що його найманці взяли Сєвєродонецьк під свій контроль – це неправда.

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Росіяни потрапили у пастку: що сказав Гайдай

Також Сергій Гайдай прокоментував заяву радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича про те, що ЗСУ затягнули росіян у пастку у Сєвєродонецьку.

Очільник Луганської ОВА вирішив не вдаватися у деталі. Він зазначив, що українським військовим вдається проводити локальні військові операції і досягати успіху.

За словами Гайдая, це дає шанси та надію, що зміниться ситуація у самому Сєвєродонецьку. Також він написав у фейсбуці, що місто має шанс на швидку деокупацію.

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Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

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