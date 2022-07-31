Методи Маріуполя вже у Сєвєродонецьку: окупанти привезли гігантський екран з пропагандою

У тимчасово захопленому окупантами Сєвєродонецьку, який зазнав значних руйнувань, запрацював пересувний телевізор із російською пропагандою.

про це повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Це принцип, який окупанти використовують і в Маріуполі – там загарбники теж поширюють свою пропаганду на пересувних телевізорах на колесах.

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У Сєвєродонецьку, де вже півтора місяця обіцяють відремонтувати електропостачання, нарешті запрацював перший телевізор. Щоправда, розташований він на борту автомобіля, який пересувається по місцях скупчення населення, транслює лише один канал, який забажає окупаційна влада,

– повідомив Гайдай.

До слова, Гайдай також повідомив, що російські окупанти наразі намагаються наступати на Бахмут. Гайдай пояснив, що такими діями окупанти намагаються створити додатковий тиск на оборону українців.

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