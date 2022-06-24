У Сєвєродонецьку – штурм, на Слов'янському напрямку і біля Лисичанська атаку ворога відбили

Окупанти вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька. Вони обстрілювали місто. Також під вогневою атакою опинились Лисичанськ, Лоскутівка та Спірне.

В районі Лисичанська загарбники завдали авіаційного удару. Однак українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська.

До теми ЗСУ відбили ворожий штурм на Слов'янському напрямку

Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бої тривають.

На Слов’янському напрямку атаку відбили

Окупанти збираються наступати в напрямку Довгеньке – Долина. Проте штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили.

Біля Долини загарбники дистанційно мінують місцевість.

Ситуація на інших напрямках Донбасу

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії Білогорівку, Яковлівку та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.

Окупанти захопили Миколаївку. Однак провалились ворожі спроби вести розвідки боєм в напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС. Загарбники відійшли з втратами.

Росіяни вдарили ракетами з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення. Хоче скувати дії наших військ, щоб їх не можна було перекинути на інші напрямки.

Відхід із Сєвєродонецька: що відомо

Українські військові планують поступовий відхід з міста. ЗСУ вже отримали наказ про пересування до нових позицій в укріплених районах, звідки можна буде продовжувати вести бойові дії, а також бити по ворогові.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснював, що ЗСУ мають успіхи, але на деяких напрямках доводиться стримувати загарбників та відходити на нові позиції. При цьому українські військові завдають загарбникам колосальних втрат.

Українська армія, за його словами, може запросто відбити місто Сєвєродонецьк, але питання – якою ціною це зробити. Тому Гайдай підсумував, що військове керівництво робить все правильно й не варто опускати руки, оскільки перемога буде.

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