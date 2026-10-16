"Сюрприз для нас усіх": Зеленський зробив заяву про раптове зняття санкцій з Росії

Зеленський заявив, що рішення "партнерів" зняти санкції з Росії було справді неочікуваним. Він закликав США надати Україні ракети для захисту від російських атак.

Про це глава заявив на пресконференції після зустрічі з європейськими лідерами.

Що сказав Зеленський про санкції проти Росії та до чого закликав США?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій із Росії стало несподіванкою для української сторони. Водночас він звернувся до США із закликом допомогти захистити критично важливу для українців інфраструктуру, якщо Москва не погодиться на енергетичне перемир'я.

За словами глави держави, Україна запропонувала припинити удари по енергетичних об'єктах і публічно підтримала цю ідею після відповідних заяв президента США. Зеленський наголосив, що відмова Росії від такого перемир'я має стати підставою принаймні продемонструвати готовність до деескалації.

Президент також зазначив, що Україна розуміє потреби міжнародних партнерів, однак у разі продовження російських атак на українську енергосистему потребує додаткових засобів для захисту критичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про ракети, які допоможуть протидіяти повітряним загрозам.

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного палива на американський ринок. За його словами, Росія має поставити понад 300 тисяч тонн дизеля, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – додатково мільйон тонн.

Аналітики ISW вважають, що навіть за умов внутрішнього дефіциту Росія насамперед виконуватиме домовленості зі США, розраховуючи використати постачання дизельного палива для просування власних цілей у війні проти України.