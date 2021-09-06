"Аж сльози на очах": прапор України пролетів над окупованим Донецьком – вражаючі фото
Джерело:24 канал
Українські патріоти підняли у небо над тимчасово окупованим Донецьком синьо-жовтий стяг. Таким чином вони потішили співрограмадян і нагадали найманцям Росії, кому належать землі Донбасу.
Світлини польоту прапора України оприлюднили у соціальних мережах.
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На Донецьк полетів прапор, який здійснив подорож за маршрутом Краматорськ – Марш Захисників (Київ) – Авдіївка. Напередодні 8 вересня хочу нагадати нашим небраттям "Перемогли фашистів, переможемо і рашистів", Слава Україні!
– зазначили у твітері "Рядовий Жолудь".
- Прапор прикріпили до повітряних кульок, які підняли його в небо.
Українці у захваті
Українські громадяни висловили захоплення у коментарях в соцмережах:
- "Аж сльози на очах. Боже, ти знаєш, що робити. Всім причетним – моя щира подяка".
- "Ми та наші донецькі родичі передаємо вам величезне Дякуємо! Все буде Україна!".
- Чудово, пишаюся всіма вами, друзі, Респект всім, хто приніс цей прапор на Марш! Волонтери, які організували це дійство і запустили прапор на Донецьк, ви неймовірні! Дякую вам!".
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