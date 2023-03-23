Ці танки ще Прагу захоплювали, – майор ЗСУ про Т-54, які розконсервовує Росія
Росія на фронті в Україні втрачає велику кількість окупантів, а також військової техніки. Росіяни вже почали знімати зі зберігання старі зразки танків, зокрема Т-54 та Т-55.
Про це 24 Каналу розповів майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни, військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, росіяни тягнуть на фронт старі танки не через те, що їм взагалі бракує техніки.
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На жаль, в окупантів поки що достатньо важкої техніки для ведення бойових дій.
Навіщо росіянам старі танки
Водночас є певні проблеми з тим, що Росія не може закрити потреби нещодавно мобілізованих.
"Ту кількість людей, яку мобілізували в Росії, потрібно забезпечити якоюсь технікою. Інакше це буде дуже легка піхота. От росіяни й витягують все, що у них є", – пояснив військовий аналітик.
Олексій Гетьман прокоментував становище російської армії: дивіться відео
Танки, які їздили у Прагу у середині XX століття
Як зазначив Гетьман, насправді машини, які росіяни знімають зі зберігання, у доволі поганому стані. За словами майора запасу ЗСУ, такі танки називають "лисими". Адже у них немає навісної броні, засобів нічного бачення, далекомірів та стабілізації пострілу
"Це танки середини минулого століття. Якраз ці танки їздили у Прагу, коли там була "Празька весна". Тоді росіяни там наводили "лад", як вони вважають", – зазначив військовий аналітик.
Що таке Празька весна
Це процес лібералізації комуністичного режиму у Чехословаччині, який набирав обертів у 1968 році. У країні тривали масштабні протести, люди вимагали реформ та демократичних змін.
Це не сподобалося радянському керівництву у Москві. У ніч з 20 на 21 серпня 1968 року приблизно 200 тисяч військ і 5 тисяч танків країн Варшавського договору вдерлися на територію Чехословаччини для придушення "Празької весни". Війська СРСР залишалися в країні аж до 1991 року.
Чому не варто недооцінювати старі танки ворога
Як зазначив Гетьман, старі моделі російських танків можна знищити за допомогою ручного протитанкового гранатомета, які є на озброєнні ЗСУ. Однак не потрібно недооцінювати навіть таку техніку ворога.
Це не дрібниця. Може бути дуже багато старого, не дуже надійного, але все-таки озброєння. Це буде додаток до того, що у росіян вже є,
– зазначив майор запасу ЗСУ.
Військовий аналітик переконаний, що відправлення на фронт такого "мотлоху" може добряче демотивувати притомних російських військових. Побачивши таку техніку, окупанти зрозуміють, наскільки у них все погано. До того ж рано чи пізно й ці танки у Росії закінчаться.
Становище російської армії: коротко
- Дослідники CIT у березні 2023 року помітили, що росіяни перемішують ешелони з танками Т-54. Ці машини виготовлялись у перші роки після Другої світової війни та стояли на озброєнні радянської армії до 1970-х років.
- Військовий експерт Ігор Романенко розповів, що старі танки набагато простіші, і росіяни намагаються зліпити з кількох один нормальний танк. При цьому, за словами Романенка, окупанти застосовують радянський підхід до ведення війни – "не якістю, а кількістю".
- Боєць ЗСУ Кирило Сазонов наголосив, що старі радянські танки не зрівняються з новітнім озброєнням країн НАТО.