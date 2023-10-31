ХАМАС заявив про удар по найбільшому табору біженців в Газі: Ізраїль наразі не коментує ситуацію

ХАМАС повідомляє про численних загиблих і поранених, внаслідок удару по табору для біженців на півночі Гази. Бойовики звинувачують Ізраїль у інциденті – офіційних коментарів від ЦАХАЛ наразі не надходило.

Варто зазначити, що після подібного удару по лікарні у Газі 17 жовтня ЦАХАЛ опублікував докази того, що інцидент став наслідком невдало запущеної ракети "Ісламського джихаду". Там додали, що не проводили у той день атак.

Дивіться також Ємен атакував Ізраїль, ЦЕХАЛ веде бій у тунелях під Газою: конфлікт на Близькому Сході

Що сталося в Джабалії

ХАМАС 31 жовтня повідомив про удар по табору біженців Джабалія на півночі Гази – палестинці заявляють про принаймні 50 загиблих та безліч поранених. Бойовики звинуватили в атаці ізраїльську армію, та ж, своєю чергою, наразі ніяк не коментувала ситуацію.

На території Джабалії видно руйнування та кратери / BBC

Відомо, що це найбільший з восьми таких таборів на території Сектора Гази. Станом на липень 2023 року ООН зареєструвала там понад 116 тисяч палестинських біженців. Це невелика, але густонаселена територія, яка займає лише 1,4 квадратного кілометрів і в більшості складається з житлових будинків. На території табору також є 26 шкіл, пункт розподілу їжі, два центри здоров’я, бібліотеку та сім колодязів.

Наразі з-під завалів у Джабалії намагаються витягнути людей / APF

Разом з іншим табором – Шані, Джабалія входить до зони, населення з якої ізраїльська армія закликала евакуюватися.

Війна на Близькому Сході: останні новини