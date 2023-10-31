ХАМАС заявив про удар по найбільшому табору біженців в Газі: Ізраїль наразі не коментує ситуацію
Джерело:BBC
ХАМАС повідомляє про численних загиблих і поранених, внаслідок удару по табору для біженців на півночі Гази. Бойовики звинувачують Ізраїль у інциденті – офіційних коментарів від ЦАХАЛ наразі не надходило.
Варто зазначити, що після подібного удару по лікарні у Газі 17 жовтня ЦАХАЛ опублікував докази того, що інцидент став наслідком невдало запущеної ракети "Ісламського джихаду". Там додали, що не проводили у той день атак.
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Що сталося в Джабалії
ХАМАС 31 жовтня повідомив про удар по табору біженців Джабалія на півночі Гази – палестинці заявляють про принаймні 50 загиблих та безліч поранених. Бойовики звинуватили в атаці ізраїльську армію, та ж, своєю чергою, наразі ніяк не коментувала ситуацію.
На території Джабалії видно руйнування та кратери / BBC
Відомо, що це найбільший з восьми таких таборів на території Сектора Гази. Станом на липень 2023 року ООН зареєструвала там понад 116 тисяч палестинських біженців. Це невелика, але густонаселена територія, яка займає лише 1,4 квадратного кілометрів і в більшості складається з житлових будинків. На території табору також є 26 шкіл, пункт розподілу їжі, два центри здоров’я, бібліотеку та сім колодязів.
Наразі з-під завалів у Джабалії намагаються витягнути людей / APF
Разом з іншим табором – Шані, Джабалія входить до зони, населення з якої ізраїльська армія закликала евакуюватися.
Війна на Близькому Сході: останні новини
- Єменські хусити ударили по Ізраїлю балістичними ракетами та безпілотниками. Речник армії країни налаштований войовниче – говорить про "ізраїльсько-американську агресію" проти Сектора Гази та пояснює, що обстріли Ізраїлю – це підтримка братів по мусульманській вірі в Палестині.
- На фоні війни між ХАМАС та Ізраїлем, Саудівська Аравія підвищує боєготовність військ – після сутичок із хуситами. Минулого тижня на кордоні з Єменом загинуло четверо саудівських солдатів.
- Сама ж ізраїльська армія оголосила про початок боїв з ХАМАС у підземних тунелях під Газою. Протягом останньої доби об’єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів приблизно по 300 цілях. Зокрема, по пускових пунктах протитанкових ракет і ракет під шахтами, а також по військових об’єктах у підземних тунелях, що належать ХАМАС.